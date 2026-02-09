Questa mattina a Bologna si è evitato lo sfratto di Helena, una donna di 50 anni con problemi di cuore. La signora, che da anni vive in un appartamento in via Nicolò dall'Arca, aveva il provvedimento in scadenza domani. Alla fine, le istituzioni hanno trovato una sistemazione temporanea che durerà un paio di mesi, poi si vedrà come proseguire. La notizia ha portato un sospiro di sollievo alla signora e alle persone che la seguono da vicino.

Bologna, 9 febbraio 2026 – Scongiurato lo sfratto, previsto per domani, di Helena, 50enne cardiopatica che per anni ha vissuto in un appartamento in via Nicolò dall'Arca 54 a Bologna. Lo fa sapere Adl Cobas Emilia- Romagna, ricordando che l'ultimo tentativo di sfratto della donna risale al 27 gennaio scorso, “ma ne aveva già subiti almeno altri cinque da settembre”, come spiegato in quell'occasione dall'attivista Tiziano Ghidelli. La solidarietà ha aiutato Helena. "La solidarietà ha ottenuto che Helena, invece che essere sbattuta con la forza fuori casa sua, possa percorrere soluzioni alternative”, avendo trovato un appoggio per «un mese, forse due» scrivono gli attivisti in una nota. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo sfratto di Helena scongiurato: “Sistemazione provvisoria per un paio di mesi, poi si vedrà”

Nella mattinata del 27 gennaio 2026, a Bologna, forze dell’ordine e manifestanti si sono ritrovati alla Bolognina in attesa dello sfratto di Helena, inizialmente previsto per la stessa giornata.

Questa notizia riguarda un tentativo di sfratto avvenuto questa mattina in via Niccolò dell’Arca, nel quartiere Bolognina di Bologna.

