Lo sci è spietato è affrontare il rischio invece di evitarlo Quello di Vonn è un finale onesto Guardian

Lindsey Vonn ha chiuso la sua carriera con un finale amaro. La sciatrice statunitense, famosa in tutto il mondo, ha affrontato il rischio fino all’ultimo, senza evitarlo. La sua uscita dalle piste ha fatto discutere, tra analisi e commenti sui giornali esteri.

La brutta fine di Lindsey Vonn è, com’era prevedibile, oggetto di varie analisi sui giornali stranieri. Ci torna su anche il Guardian. Secondo l’inviato a Milano Bryan Armen Graham “la verità più profonda è che il significato di questo ritorno non sarebbe mai stato trovato nell’ordine di arrivo”. “Vonn non è arrivata a Cortina inseguendo un finale da favola. Semmai, ha trascorso l’ultimo anno a smontare l’idea che questo ritorno dovesse essere misurato in medaglie, podi o nella conclusione narrativa ordinata preferita da giornalisti e detentori dei diritti. Più e più volte, l’ha inquadrata in termini più semplici e difficili: presentarsi al cancelletto di partenza e provarci, anche quando le probabilità – età, infortunio, storia, semplice biologia – suggerivano che probabilmente non avrebbe dovuto”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Lindsey Vonn, la leggenda dello sci, torna a far parlare di sé.

Questa mattina si è svolta la prima prova di discesa a Cortina per le Olimpiadi del 2026.

