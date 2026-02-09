Lo scandalo che ha travolto l’unità anticorruzione della polizia spagnola

La Polizia spagnola è sotto scacco. Un’indagine ha smascherato un grave scandalo all’interno dell’Udef, l’unità d’élite che dovrebbe combattere la corruzione e il crimine finanziario. Si parla di funzionari coinvolti in attività illecite, con sospetti di collusione e malaffare che mettono in discussione l’intera struttura. La polizia, fino a poco tempo fa considerata un punto di riferimento, ora si trova al centro di un’ombra difficile da dissipare.

C'è del marcio nella Polizia spagnola. O meglio – anzi peggio – nell'Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), l'unità d'élite della Policía Nacional che funge da cane da guardia dei mercati, con il compito di colpire il crimine finanziario, la corruzione e il riciclaggio. L'Udef si occupa di monitorare transazioni sospette, grandi operazioni immobiliari e flussi bancari, garantendo che dietro ogni investimento non si nascondano attività illecite. È l'organo che ha smantellato alcuni dei più grandi scandali di corruzione della storia recente spagnola, arrivando a scuotere le fondamenta dei governi nazionali.

