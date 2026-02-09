Lo hanno escluso Andrea Pucci altra brutta notizia dopo la rinuncia a Sanremo

Dopo aver rinunciato a partecipare come co-conduttore a Sanremo, Andrea Pucci si trova di nuovo in difficoltà. Questa volta, una notizia negativa lo riguarda direttamente: è stato escluso da un progetto, alimentando le voci di una crisi nella sua carriera. La situazione si fa complicata per il comico, che si trova a dover affrontare un’altra battuta d’arresto in tempi difficili.

Dopo la rinuncia alla partecipazione al Festival di Sanremo come co-conduttore, per Andrea Pucci arriva un’altra battuta d’arresto sul piano professionale, che contribuisce ad alimentare un clima già teso attorno al suo nome. Il comico, finito al centro delle polemiche nelle ultime ore, si è trovato infatti a fare i conti con la cancellazione di un ulteriore ingaggio lavorativo, segnale di come le conseguenze mediatiche stiano andando oltre il solo perimetro televisivo. A raccontare quanto accaduto è stato lo stesso Pucci attraverso le storie Instagram, dove ha scelto di condividere pubblicamente la mail ricevuta e di accompagnarla con un commento ironico ma dal retrogusto amaro.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Andrea Pucci

Andrea Pucci fa marcia indietro e rinuncia a partecipare a Sanremo, dopo le polemiche che hanno accompagnato la sua nomina come co-conduttore della terza serata del Festival.

Il governo difende Andrea Pucci dopo la sua decisione di rinunciare a Sanremo 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Andrea Pucci

Argomenti discussi: L’ex principe Andrea lascia il Royal Lodge dopo lo scandalo Epstein; Morte Andrea Demattei: ecco perché i medici non vanno a processo; Re Carlo non risponde alle domande su Andrea, finge di non sentire; Infortunio durante calcetto a scuola: il Tribunale esclude responsabilità dell'insegnante. Quando la vigilanza è sufficiente. Cosa hanno detto i giudici.

Andrea Pucci escluso da Sanremo: cosa ne pensi? Vota e commenta il nostro sondaggioIl comico di destra Andrea Pucci si è ritirato dal Festival di Sanremo per le minacce ricevute. La premier Giorgia Meloni lo difende. La segretaria del Pd e la sinistra lo censurano. La satira è lib ... today.it

MALEPAROLE La notizia del giorno è che il comico Andrea Pucci, che era stato chiamato a co-condurre una delle serate di Sanremo, ha deciso di rifiutare l'invito in seguito a tutti gli insulti che ha ricevuto sui social. Lo hanno pesantemente preso a maleparol facebook

#tagada Chi è il comico Andrea Pucci Difeso dal governo Meloni dopo la sua decisione di non partecipare a Sanremo. x.com