LIVE Speed skating 1000 metri femminili Olimpiadi in DIRETTA | Schulting comanda la classifica Vigl lontana

Questa mattina le Olimpiadi di Pechino vedono al comando laolandese Schulting nei 1000 metri femminili di speed skating. La campionessa olimpica, che ha deciso di cambiare disciplina passando dallo short track, sta facendo una buona impressione e si mantiene in testa alla classifica. La gara è ancora aperta, ma lei sembra aver trovato il ritmo giusto per puntare alla medaglia. La nostra attenzione ora si concentra su Vigl, ancora lontana dalla leader.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.01 In testa c’è al momento l’olandese Schulting. La tre volte campionessa olimpica nello short track ha deciso di sperimentare una seconda vita sportiva nello speed skating. per lei sarà difficile ottenere una medaglia, ma la sua prestazione, alla luce di un ghiaccio di difficile interpretazione, è sicuramente molto positiva. 17.58 Vigl è undicesima su 16 atlete scese in pista. Per l’azzurra sarà difficile entrare nella top 20. Il suo tempo è lontano quasi due secondi dal suo record personale fatto registrare a Calgary a novembre, ma il ghiaccio di Milano sembra non permettere prestazioni stratosferiche. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Speed skating, 1000 metri femminili Olimpiadi in DIRETTA: Schulting comanda la classifica. Vigl lontana Approfondimenti su SpeedSkating Olimpiadi LIVE Speed skating, 1000 metri femminili Olimpiadi in DIRETTA: l’Italia si affida a Vigl Questa sera alle Olimpiadi di velocità su ghiaccio, Maybritt Vigl rappresenta l’Italia nei 1000 metri femminili. LIVE Speed skating, 1000 metri femminili Olimpiadi in DIRETTA: sarà primo oro per l’Olanda? Buongiorno a tutti gli appassionati di sport. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su SpeedSkating Olimpiadi Argomenti discussi: LIVE Speed skating, 1000 metri femminili Olimpiadi in DIRETTA: sarà primo oro per l'Olanda?; Pattinaggio di velocità, i convocati dell'Italia per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: la squadra completa; Speed skating oggi, Olimpiadi 2026: orario 1000 metri femminili, tv, streaming, coppie di partenza; Milano Cortina 2026, il calendario delle gare e dove vederle in tv. LIVE Speed skating, 1000 metri femminili Olimpiadi in DIRETTA: sarà primo oro per l’Olanda?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live dei 1000 metri Speed skating femminili dei ... oasport.it Speed skating oggi, Olimpiadi 2026: orario 1000 metri femminili, tv, streaming, coppie di partenzaLunedì 9 febbraio, il ghiaccio del Milano Ice Park torna protagonista con la terza giornata dello speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. oasport.it Tempo di finale a #MilanoCortina2026 Milano Speed Skating Stadium Ore 17.30 Pattinaggio di velocità - 1.000 m donne Maybritt Vigl FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio MilanoCortina2026 facebook Olimpiadi, doppio bronzo Italia: #Lorello nello speed skating e #Fischnaller nello slittino Ancora medaglie nella domenica italiana alle #Olimpiadi di #Milano- #Cortina. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.