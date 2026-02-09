LIVE Speed skating 1000 metri femminili Olimpiadi in DIRETTA | Schulting comanda la classifica E’ il momento delle big!

Questa sera alle Olimpiadi si corre il prezzo della velocità sulle lame. Schulting guida la classifica, mentre Morozova e Han arrivano a soli tre centesimi di distanza. La cinese si prende il terzo posto, ma la gara resta aperta: le big sono pronte a dare tutto negli ultimi metri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.20 Separate solo da tre centesimi all’arrivo Morozova e Han! La cinese si piazza terza con il tempo di 1.15.99, mentre la kazaka chiude quarta. Sarà difficile per loro puntare alla top-10. 18.18 Si è conclusa la ice preparation. Già in pista Han e Mozorova per la loro gara, si entra nella fasa caldissima della competizione! 18.14 La batterie decisiva sarà sicuramente l’ultima, quando la prima e la seconda delle Olimpiadi di Pechino, rispettivamente Takagi e Leerdam, si sfideranno una affianco all’altra! 18.11 Non dovrebbe mancare troppo alla ripresa della gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina le Olimpiadi di Pechino vedono al comando laolandese Schulting nei 1000 metri femminili di speed skating.

Buongiorno a tutti gli appassionati di sport.

