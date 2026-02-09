La competizione di slittino femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina entra nel vivo. Nella seconda manche, Hofer perde una posizione e si piazza più indietro rispetto alla prima run. Jung chiude con il diciottesimo tempo complessivo, a 4 centesimi dal miglior risultato. La gara resta aperta e le atlete continuano a spingere al massimo per migliorarsi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.10 Diciottesimo tempo complessivo di Jung che chiude a 4.339. La coreana perde il controllo nell’ultima curva e sbatte pesantemente contro il muro sul rettilineo finale. Tocca ora ad Emily Fischnaller. 19.08 54.028 per l’ucraina che è tredicesima dopo due manche. Tocca ora a Hyesun Jung, prima di rientrare nel vivo della lotta per le medaglie. 19.06 Diversi errori per la cinese che si peggiora di quasi 8 decimi e chiude in 54.460. Ora tocca a Olena Smaha. 19.04 Quindicesimo posto per la polacca con un tempo di manche di 54.310. Ora è il momento della cinese Peixuan Wang. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Slittino, Singolo femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Hofer perde una posizione nella seconda manche

Approfondimenti su Slittino Olimpiadi2026

Inizia la seconda manche del singolo femminile di slittino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Nella gara di slittino singolare femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina, Hofer sorprende tutti e si piazza terza dopo la prima manche.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Slittino Olimpiadi2026

Argomenti discussi: LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: le azzurre non brillano nella quarta prova. Domina Julia Taubitz; Pattinaggio di figura, evento a squadre: Italia terza, può sognare il bronzo; Lollobrigida oro e record olimpico nei 3000!; LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Hofer chiude in top5 la sesta prova, indietro Robatscher.

LIVE Slittino, Singolo femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: bene Hofer e Robatscher nella seconda mancheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.02 Quindicesima posizione per la rumena con un distacco di 4.660. Tocca ora a Klaudia Domaradzka 19.00 Grande ... oasport.it

Slittino oggi, Olimpiadi 2026: orari prime due manche singolo femminile, tv, streaming, italiani in garaLo slittino è sempre più protagonista nel programma dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo aver assegnato le prime medaglie nelle gara ... oasport.it

E ieri pomeriggio è arrivato anche il quarto bronzo (e quinta medaglia complessiva) della giornata, nello slittino singolo maschile, con Dominik Fischnaller facebook

Dominik #Fischnaller ancora sul terzo gradino del #podio nel singolo maschile di slittino. I dettagli su #zonamistamagazine x.com