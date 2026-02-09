LIVE Slittino Singolo femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Hofer perde una posizione nella seconda manche

La competizione di slittino femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina entra nel vivo. Nella seconda manche, Hofer perde una posizione e si piazza più indietro rispetto alla prima run. Jung chiude con il diciottesimo tempo complessivo, a 4 centesimi dal miglior risultato. La gara resta aperta e le atlete continuano a spingere al massimo per migliorarsi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.10 Diciottesimo tempo complessivo di Jung che chiude a 4.339. La coreana perde il controllo nell’ultima curva e sbatte pesantemente contro il muro sul rettilineo finale. Tocca ora ad Emily Fischnaller. 19.08 54.028 per l’ucraina che è tredicesima dopo due manche. Tocca ora a Hyesun Jung, prima di rientrare nel vivo della lotta per le medaglie. 19.06 Diversi errori per la cinese che si peggiora di quasi 8 decimi e chiude in 54.460. Ora tocca a Olena Smaha. 19.04 Quindicesimo posto per la polacca con un tempo di manche di 54.310. Ora è il momento della cinese Peixuan Wang. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Slittino, Singolo femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: bene Hofer e Robatscher nella seconda manche

Inizia la seconda manche del singolo femminile di slittino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

LIVE Slittino, Singolo femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Hofer sorprende ed è terza dopo la prima manche, sesta una positiva Robatscher. Seconda manche alle 18.35

Nella gara di slittino singolare femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina, Hofer sorprende tutti e si piazza terza dopo la prima manche.

