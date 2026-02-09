LIVE Slittino Singolo femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | bene Hofer e Robatscher nella seconda manche

Inizia la seconda manche del singolo femminile di slittino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Hofer si conferma davanti, ma Robatscher non molla e chiude in 52 secondi, vicina alla sua rivale. Le due atlete italiane sono in corsa per una buona posizione, mentre le altre concorrenti continuano a spingere per migliorare i loro tempi. La gara è ancora aperta e tutto può succedere.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.45 Robatscher sulla falsa riga di Hofer!! La seconda azzurra chiude in 52.915 e chiude a 58 millesimi dalla propria connazionale. Robatscher ha pagato leggermente in partenza, recuperando nella parte finale nonostante una doppia onda alle Tofane. 18.44 Ora è il momento di Sandra Robatscher. 18.43 Quarta posizione per Schwarz con 904 millesimi di ritardo da Hofer ed un tempo di manche di 53.052. 18.42 Ottima seconda manche della lettone che si riscatta dopo l'errore della manche iniziale. Aparjode chiude in 52.961 ed ha un distacco di 2.277 secondi da Hofer.

