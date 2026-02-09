LIVE Slittino Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA | Voetter Oberhofer imprecise nella quarta manche

Le atlete italiane si sono fatte valere nelle prove di slittino doppio femminile alle Olimpiadi. Voetter e Oberhofer hanno affrontato l’ultima manche con qualche imprecisione, chiudendo in quarta posizione. Le polacche le tallonano da vicino, a meno di un secondo. La gara continua, e il ritmo resta serrato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.41 Quarta posizione per le polacche ad 872 millesimi dalle azzurre. Tocca ora a EitbergerMatschina, miglior tempo nella manche precedente nonostante qualche sbavatura. 13.39 Si migliorano le canadesi che chiudono in 53.949 e sono seconde con un distacco di 637 millesimi da VoetterOberhofer. Partite DomowiczPiwkowska. 13.37 Le rumene chiudono in 55.048 e sono quarte davanti solamente alle slovacche. Tocca ora a PodulskyAllan. 13.35 Linee leggermente più imprecise rispetto alla manche precedente per VoetterOberhofer. Le due azzurre stoppano il cronometro in 53. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: Voetter/Oberhofer imprecise nella quarta manche Approfondimenti su Olimpiadi Slittino LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: 3° posto per Voetter/Oberhofer nella terza manche Alle Olimpiadi di Pechino, Voetter e Oberhofer si sono piazzate al terzo posto nella terza manche del doppio femminile di slittino. LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: ottima terza manche di Voetter/Oberhofer Questa mattina le gare di slittino alle Olimpiadi sono entrate nel vivo con le prove del doppio femminile. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Olimpiadi Slittino Argomenti discussi: LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: tornano in pista Voetter/Oberhofer; Curling doppio misto: le big iniziano bene; Pattinaggio di figura, evento a squadre: Italia terza, può sognare il bronzo; LIVE Slittino, Prove doppio maschile Olimpiadi in DIRETTA: continuano i test per Rieder/Kainzwaldner e Nagler/Malleier. LIVE Slittino, Prove doppio maschile Olimpiadi in DIRETTA: sta per iniziare la terza batteriaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.43 I primi a scendere in pista saranno Steu e Kindl per l'Austria, seguiti dai compagni di nazionale Gatt e ... oasport.it LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: Voetter/Oberhofer si confermano ad un soffio da Egle/KippCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SINGOLO MASCHILE DI SLITTINO ALLE 17.00 E ALLE 18.30 15.37 Si chiudono qui, dunque, le prime ... oasport.it https://www.oasport.it/2026/02/slittino-voetter-oberhofer-ottime-anche-nella-seconda-prova-del-doppio-lanciata-la-sfida-a-egle-kipp/ Voetter/Oberhofer si confermano anche nella seconda prova del doppio e sono in scia alle austriache Egle/Kipp. Deludono le facebook Slittino, Voetter/Oberhofer ottime anche nella seconda prova del doppio. Lanciata la sfida a Egle/Kipp - x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.