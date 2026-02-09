LIVE Slittino Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA | due terzi posti per Voetter Oberhofer

Questa mattina si sono concluse le prove del doppio femminile di slittino ai Giochi Olimpici di Milano Cortina. Voetter e Oberhofer hanno ottenuto due terzi posti nelle manche, senza grandi sorprese. La diretta si ferma qui, con i risultati aggiornati e le atlete pronte a scendere in pista per le prossime sfide.

Oggi le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si aprono con le prime prove di slittino doppio femminile.

Questa mattina si sono svolte le prove del doppio femminile di slittino ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

