LIVE Sci alpino Combinata maschile Olimpiadi in DIRETTA | fase decisiva per le medaglie

La combinata maschile alle Olimpiadi entra nella fase più calda. A pochi atleti dalla fine, l’austriaco Michael Matt sta facendo segnare un tempo molto vicino al leader, con un margine di soli 0.03 secondi. La gara si sta decidendo ora, e le medaglie sono ancora tutte in bilico. La tensione sale mentre i concorrenti si giocano il tutto per tutto per conquistare il podio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 Adesso l'austriaco Michael Matt (-0.03). 14.29 La classifica a 8 atleti dal termine: 1 Austria – Babinsky Gstrein – 2:45.45 2 Finlandia – Lehto Hallberg – 2:45.65 3 Germania – Jocher Strasser – 2:45.73 4 Austria – Hemetsberger Schwarz – 2:45.90 5 Norvegia – Sejersted McGrath – 2:45.92 6 Italia – Casse Saccardi – 2:46.17 7 Francia – Muzaton Rassat – 2:46.39 8 Francia – Alphand Amiez – 2:46.66 9 Norvegia – Sellaeg Haugan – 2:46.90 10 Svizzera – Rogentin Iten – 2:47.08 14.28 Schwarz è quarto a 45 centesimi. 14.26 Gstrein si porta in testa con 2 decimi su Hallberg.

