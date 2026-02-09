LIVE Salto con gli sci Trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA | si comincia! Azzurri a caccia della seconda serie

Inizia la gara di salto con gli sci alle Olimpiadi. Gli azzurri sono in corsa per la seconda serie, mentre Boyd-Clowes e Kalinichenko chiudono alle spalle di Cecon, che resta quinto dopo 12 salti. La competizione è in pieno svolgimento e i tifosi seguono con attenzione ogni mossa degli atleti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.12 Boyd-Clowes e Kalinichenko finiscono alle spalle di Cecon, che resta quinto dopo 12 salti. 19.10 Salto discreto di Cecon, quinto con 98 metri a 10.6 punti dal leader. Sfuma purtroppo il sogno della seconda serie. 19.09 Adesso tocca al primo azzurro Francesco Cecon! 19.07 Resiste la leadership del finlandese Palosaari dopo otto salti. L'estone Vagul si inserisce al terzo posto, il turco Bedir ed il rumeno Spulber in settima e ottava piazza. 19.05 Ipcioglu e Cacina si attestano in fondo alla classifica e difficilmente accederanno alla seconda serie.

