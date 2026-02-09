Live Roma-Cagliari 2-0 | ancora a segno Malen su assist di Celik

La Roma torna alla vittoria battendo 2-0 il Cagliari all’Olimpico. Malen apre le marcature su assist di Celik e poi sigla il raddoppio, portando i giallorossi a riprendere il cammino dopo la sconfitta con l’Udinese. La squadra di Gasperini ha mostrato più determinazione e controllo, conquistando tre punti fondamentali in casa.

Roma – Monday night per la Roma di Gasperini, chiamata a battere il Cagliari tra le mura amiche dell'Olimpico per riprendere la marcia dopo l'inatteso e brutto ko rimediato in casa dell'Udinese. A cura del nostro inviato A.T. Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. A disp.: Gollini, Zelezny, Ziolkowski, Rensch, Angelino, Tsimikas, El Aynaoui, Venturino, Arena, Zaragoza. All.: Gian Piero Gasperini. Cagliari (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Rodriguez, Obert; Mazzitelli, Gaetano, Adopo; Palestra, Kilicsoy, Esposito.

