LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 9 febbraio in DIRETTA | si riparte con slittino speed skating aspettando il curling

Oggi le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 riprendono con le gare di slittino e speed skating. La giornata si apre con gli atleti pronti a scendere in pista, mentre si aspetta il curling. I fan sono già davanti agli schermi, pronti a seguire ogni aggiornamento in tempo reale.

La giornata di oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina si apre con alcune sorprese nello speed skating, dove Lorello ha dato spettacolo.

Questa mattina si apre con una sorpresa nel medagliere: Lorello conquista il bronzo nel curling, sorprendendo tutti.

La fiamma olimpica di MILANO CORTINA 2026 arriva a LIVIGNO in parapendio

LIVE Olimpiadi: alle 10.05 Italia-Stati Uniti di curling, poi la discesa della combinata a squadreSono cinque le medaglie d'oro assegnate oggi. Per le 14.20 sarà conclusa la finale dello slopestyle femminile di sci freestyle. Gli uomini dello sci alpino affronteranno prima la discesa alle 10.30 e ... gazzetta.it

Olimpiadi LIVE, alle 18 Italia-USA semifinale di curling, Franzoni sfuma la medaglia. Le gare in diretta oggi a Milano CortinaGiorno 3 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta i risultati di oggi, lunedì 9 febbraio con le gare degli italiani e il medagliere ... fanpage.it

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la neve diventa strumento di critica verso l’Ice e l’amministrazione Trump. Lo sciatore di freestyle anglo-americano Gus Kenworthy, nei giorni scorsi, ha lasciato sulla pista una scritta esplicita, tracciata con l’urina: “Fuck Ic facebook

La partecipazione alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 con Cecilia Bartoli. La passione per il pianoforte che, da sempre, è il suo modo migliore per comunicare. L'importanza di insegnare la musica classica ai giovani di tutto il mondo x.com