LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 9 febbraio in DIRETTA | si avvicina il momento di Guignard Fabbri

Questa mattina inizia la giornata delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Si avvicina il momento di vedere in azione le coppie di pattinaggio artistico Guignard e Fabbri, che stanno preparando la loro esibizione. Gli appassionati sono già sintonizzati e aspettano aggiornamenti sul risultato. La competizione entra nel vivo, e le emozioni sono alle stelle.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, lunedì 9 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Questa mattina, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono entrate nel vivo con le gare in corso. Questa mattina le squadre azzurre del curling hanno iniziato con il piede giusto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Ieri giornata storica per l'Italia, che in un solo giorno ha conquistato la cifra record di sei medaglie. Oggi invece finali di sci acrobatico, di sci alpino, di pattinaggio di velocità 1000m. Giorno 3 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta i risultati di oggi, lunedì 9 febbraio con le gare degli italiani e il medagliere.

