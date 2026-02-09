LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 9 febbraio in DIRETTA | pazzesca Verena Hofer 3a nello slittino! A breve il curling

Oggi le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 regalano emozioni fin dalle prime ore. Verena Hofer si piazza terza nello slittino, sorprendendo tutti e portando a casa una medaglia importante. A breve, spazio anche al curling, con gli atleti pronti a scendere in pista. La giornata si apre con grande entusiasmo, mentre tifosi e appassionati seguono in diretta tutte le tappe di questa competizione ricca di colpi di scena.

Questa mattina si apre con una sorpresa nel medagliere: Lorello conquista il bronzo nel curling, sorprendendo tutti.

Oggi le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 riprendono con le gare di slittino e speed skating.

