LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 9 febbraio in DIRETTA | momento difficile tra curling e slittino

Oggi le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 attraversano un momento complicato. Tra curling e slittino, le competizioni non sono partite senza problemi. Gli atleti si trovano a dover affrontare alcune difficoltà sul campo, mentre gli spettatori seguono con attenzione gli eventi in corso. La giornata si presenta piena di incertezze, e ancora non si sa come evolverà la situazione.

MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, lunedì 9 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI LUNEDI' 9 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 8 febbraio in DIRETTA: bronzo a sorpresa per Lorello! Bene slittino e curling Questa mattina si apre con una sorpresa nel medagliere: Lorello conquista il bronzo nel curling, sorprendendo tutti. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 9 febbraio in DIRETTA: si riparte con slittino, speed skating, aspettando il curling Oggi le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 riprendono con le gare di slittino e speed skating. Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, svelato il design del braciere: sarà all'Arco della Pace Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la cerimonia d'apertura; Milano Cortina 2026: guida completa a dirette e piattaforme per seguire le gare olimpiche in tv e streaming; Pattinaggio di figura, evento a squadre: Italia terza, può sognare il bronzo. Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggiIeri giornata storica per l'Italia, che in un solo giorno ha conquistato la cifra record di sei medaglie. Oggi invece finali di sci acrobatico, di sci alpino, di pattinaggio di velocità 1000m e di ... Olimpiadi LIVE, in diretta la semifinale Italia-USA nel curling: delusione azzurra nella combinata, le gare oggi a Milano CortinaGiorno 3 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta i risultati di oggi, lunedì 9 febbraio con le gare degli italiani e il medagliere ...

