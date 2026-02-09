LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 9 febbraio in DIRETTA | Italia outsider nella combinata maschile di sci

Questa mattina gli occhi sono puntati sulla combinata maschile di sci. L’Italia si presenta come outsider, pronta a sorprendere. Gli atleti si preparano sulla neve, mentre gli appassionati seguono con attenzione gli sviluppi in diretta. La competizione è alle porte e l’atmosfera è carica di tensione e aspettative.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, lunedì 9 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI LUNEDI' 9 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.

