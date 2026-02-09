LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 9 febbraio in DIRETTA | iniziata la semifinale di curling sorpresa Hofer nello slittino

Questa mattina le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono entrate nel vivo con alcune gare importanti. La semifinale di curling è appena iniziata, attirando l’attenzione degli appassionati. Nel frattempo, una sorpresa arriva nello slittino: Hofer non si smentisce e sorprende tutti con una prestazione inaspettata. La giornata promette emozioni e colpi di scena.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, lunedì 9 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 9 febbraio in DIRETTA: pazzesca Verena Hofer, 3a nello slittino! A breve il curling Oggi le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 regalano emozioni fin dalle prime ore. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 8 febbraio in DIRETTA: bronzo a sorpresa per Lorello! Bene slittino e curling Questa mattina si apre con una sorpresa nel medagliere: Lorello conquista il bronzo nel curling, sorprendendo tutti. Olimpiadi LIVE, in diretta la semifinale Italia-USA nel curling: delusione azzurra nella combinata, le gare oggi a Milano CortinaGiorno 3 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta i risultati di oggi, lunedì 9 febbraio con le gare degli italiani e il medagliere. LIVE Olimpiadi: alle 10.05 Italia-Stati Uniti di curling, poi la discesa della combinata a squadreSono cinque le medaglie d'oro assegnate oggi. Per le 14.20 sarà conclusa la finale dello slopestyle femminile di sci freestyle. Gli uomini dello sci alpino affronteranno prima la discesa alle 10.30.

