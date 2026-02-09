LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 9 febbraio in DIRETTA | iniziata Italia-USA di curling C’è la discesa della combinata

Questa mattina le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono cominciate con l’Italia che si prepara alla sfida contro gli Stati Uniti nel curling. In concomitanza, si svolge anche la discesa della combinata, uno degli appuntamenti più attesi di questa prima giornata. La manifestazione è partita ufficialmente, e tra gli appassionati già si respira l’aria di competizione e attesa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, lunedì 9 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI LUNEDI' 9 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.

