LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 9 febbraio in DIRETTA | che lotta nell’hockey! E’ il momento dello slalom

Oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si accendono i riflettori sull’hockey, con una lotta serrata tra le nazionali in campo. Nel frattempo, si prepara lo slalom, uno degli eventi più attesi di questa giornata. I tifosi sono con il fiato sospeso, pronti a seguire ogni movimento e ogni sfida in tempo reale. La competizione si fa sempre più intensa, e le emozioni non mancheranno.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, lunedì 9 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 5 febbraio in DIRETTA: ora l'Italia del curling e Matteoli, che vittoria nell'hockey Questa mattina le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 prendono il via con diverse gare in corso. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 5 febbraio in DIRETTA: l'Italia vince nell'hockey! Attesa per il curling Al termine di una giornata intensa, l'Italia ha conquistato una vittoria importante nell'hockey su ghiaccio.

