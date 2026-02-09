LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 9 febbraio in DIRETTA | azzurre per la storia nell’hockey femminile C’è Maria Gasslitter in finale

Oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si registra un momento storico per l’hockey femminile italiano. Maria Gasslitter ha conquistato un posto in finale, portando le azzurre a un passo dalla medaglia. La competizione è intensa e l’aria è carica di emozione, con la squadra pronta a dare tutto per ottenere il risultato. Seguiamo da vicino ogni mossa e ogni colpo, mentre la giornata si prepara a scrivere un nuovo capitolo di questa edizione invernale.

IL PROGRAMMA DI LUNEDI' 9 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.

