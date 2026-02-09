LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 9 febbraio in DIRETTA | azzurre in vantaggio nell’hockey! Bagnis veloce in prova

Questa mattina le azzurre sono in vantaggio nell’hockey, mentre Bagnis si distingue in prova. La giornata si preannuncia ricca di emozioni e aggiornamenti, e i tifosi italiani sono già con il fiato sospeso per seguire ogni movimento delle loro atlete e atleti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, lunedì 9 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI LUNEDI’ 9 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. 🔗 Leggi su Oasport.it

Oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si registra un momento storico per l’hockey femminile italiano.

Oggi le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono ufficialmente partite.

