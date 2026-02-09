LIVE Italia-USA Curling misto Olimpiadi in DIRETTA | tra poco la semifinale

Questa sera si gioca la semifinale di curling misto alle Olimpiadi, con l’Italia che si prepara ad affrontare gli Stati Uniti. La partita è molto attesa e seguono aggiornamenti in tempo reale. Dropkin, uno dei giocatori americani, sta facendo parlare di sé per il suo carattere un po’ fuori dagli schemi. La sfida promette emozioni e colpi di scena.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.48 Inoltre Dropkin è un personaggio un po' particolare e fuori dalle righe per il mondo del curling. Spesso esulta in maniera colorita dopo un colpo ben riuscito, aizza il pubblico e comportamenti simili. Un po' come può accadere nel tennis.Gli azzurri dovranno essere bravi a non farsi destabilizzare da questo atteggiamento. 17.45 Gli azzurri affrontano una coppia temibile. Cory Thiesse e Korey Dropkin vinsero infatti i Mondiali 2023 di doppio misto. 17.41 Il match inizierà alle 18.05. L'altra semifinale si giocherà in contemporanea e sarà Gran Bretagna-Svezia.

