LIVE Italia-USA Curling misto Olimpiadi in DIRETTA | inizia la semifinale!

Questa mattina gli azzurri hanno sfiorato la vittoria contro gli americani nel curling misto alle Olimpiadi. La semifinale, partita decisiva, è appena iniziata e la tensione si taglia con il coltello. Gli italiani hanno mostrato grinta, ma ancora non si sa chi uscirà vittorioso. La partita è in diretta e gli appassionati non perdono tempo a seguire ogni mossa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.01 Questa mattina gli azzurri hanno sconfitto di un soffio gli americani. Ma era una partita che contava relativamente. Adesso ci si gioca l'approdo ad una finale olimpica. 17.59 Ci siamo, la semifinale inizierà alle 18.05. 17.51 L'Italia sarà di mano nel primo end grazie al miglior piazzamento in classifica rispetto agli americani nel round robin. 17.48 Inoltre Dropkin è un personaggio un po' particolare e fuori dalle righe per il mondo del curling. Spesso esulta in maniera colorita dopo un colpo ben riuscito, aizza il pubblico e comportamenti simili.

