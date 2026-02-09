LIVE Italia-USA 5-5 Curling misto Olimpiadi in DIRETTA | Constantini evita guai peggiori

Questa sera gli azzurri e gli americani sono sul ghiaccio per la sfida di curling alle Olimpiadi. La partita si è aperta con un errore di Dropkin, che non riesce a controllare bene la bocciata. La gara è molto equilibrata e le due squadre si stanno sfidando punto su punto. Constantini, in difesa, riesce a evitare guai peggiori e tiene l’Italia in carreggiata. La partita continua in equilibrio, con le emozioni che si intensificano ad ogni tiro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.12 Primo errore della partita di Dropkin. La bocciata non gli riesce come avrebbe voluto. 19.11 Mosaner fa il filo alla guardia e ottiene il punto momentaneo. Stone nel cerchio verde. 19.10 Bocciata di Dropkin e due punti americani. 19.09 Piazzato di Mosaner, ma facilmente bocciabile. Anche qui si poteva fare meglio. 19.08 Impeccabile invece Thiesse. Non ci ricordiamo un errore degli americani. 19.08 Ancora una volta Constantini sbaglia il primo tiro. Questo rende sempre difficilissimo l’end. 19.06 Il problema adesso è che, se non ci saranno mani rubate, gli americani avranno l’ultimo tiro nel terzultimo e nell’ultimo end. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA 5-5, Curling misto Olimpiadi in DIRETTA: Constantini evita guai peggiori Approfondimenti su Italia USA LIVE Italia-Usa, Curling misto Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Constantini/Mosaner per una semifinale più “morbida” Questa sera gli azzurri di curling misto scendono in campo contro gli Stati Uniti, nella quinta partita delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. LIVE Italia-USA 4-2, Curling misto Olimpiadi in DIRETTA: fantastico tiro di Constantini per il doppio vantaggio La partita tra Italia e Stati Uniti di curling si fa sempre più tesa. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Italia USA Argomenti discussi: Italia di cuore e di fortuna, ma che vittoria! Norvegia ko 6-5; Record Italia, 6 medaglie in un solo giorno: 5 bronzi e un argento, i Giochi si tingono d'azzurro - La nona medaglia italiana fa la storia, prima volta sul podio per il pattinaggio di figura a squadre; Le notizie di domenica 8 febbraio sulle gare dei giochi invernali: Italia bronzo nel team event di pattinaggio e argento nel biathlon; Fischnaller, Lorello Goggia e Dalmasso terzi; Olimpiadi, è una tempesta Azzurra: 6 medaglie in un giorno, mai così tante. LIVE Italia-USA 4-5, Curling misto Olimpiadi in DIRETTA: sanguinosa mano da 3 punti per gli americaniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.05 CI TIENE A GALLA! Tiro millimetrico di Constantini, otteniamo il punto. ITALIA-USA 5-5. 19.03 Thiesse ... oasport.it Diretta/ Italia Usa (risultato 4-5): siamo a metà gara! Video streaming Rai 2 (Olimpiadi 2026)Diretta Italia Usa semifinale curling doppio misto oggi lunedì 9 febbraio streaming video Rai 2 Olimpiadi 2026: ecco Constantini-Mosaner. ilsussidiario.net SIETE PRONTI Ore 18.05. Italia-USA. Cortina Curling Olympic Stadium. Semifinale. VIETATO MANCARE #ItaliaTeam FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio MilanoCortina2026 #MilanoCortina2026 facebook Italia da urlo nel curling! Constantini-Mosaner battono gli USA 7-6 in un thriller olimpico. E stasera c’è già la rivincita #MilanoCortina2026 #Olimpiadilnvernali2026 x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.