LIVE Italia-USA 2-2 Curling misto Olimpiadi in DIRETTA | immediata reazione degli statunitensi

L’Italia e gli Stati Uniti pareggiano 2-2 nel curling misto alle Olimpiadi. La partita è in corso e gli azzurri cercano di mantenere il vantaggio. Thiesse mette subito in difficoltà gli avversari con un tiro preciso alla T-line. Gli Stati Uniti reagiscono e la tensione cresce in questa sfida che tiene tutti con il fiato sospeso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.26 Inizia il terzo end, con gli azzurri di mano. Thiesse la piazza subito alla T-line. 18.24 Thiesse accomoda il secondo punto. ITALIA-USA 2-2. Tutto da rifare. 18.23 Niente doppia bocciata, di un soffio. 18.22 Per poco Dropkin non sbaglia la bocciata, ma si è salvato. Vediamo se ora la doppia bocciata riuscirà a Stefania. Tiro difficile, ma non impossibile. 18.21 Mosaner boccia una sola stone. 18.20 Dropkin va a piazzare il doppio punto al margine alto estremo della casa. Doppia bocciata difficilissima per Mosaner. 18.18 Bocciata perfetta di Dropkin. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA 2-2, Curling misto Olimpiadi in DIRETTA: immediata reazione degli statunitensi Approfondimenti su Italia USA LIVE Italia-Usa, Curling misto Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Constantini/Mosaner affrontano due volte gli statunitensi? Questa sera gli azzurri del curling misto tornano in campo contro gli Stati Uniti nella loro quinta partita alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. LIVE Italia-USA, Curling misto Olimpiadi in DIRETTA: inizia la semifinale! Questa mattina gli azzurri hanno sfiorato la vittoria contro gli americani nel curling misto alle Olimpiadi. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Italia USA Argomenti discussi: Quando gioca l’Italia oggi nel curling con gli USA e la semifinale: orari, tv, streaming; Lollobrigida oro e record olimpico nei 3000!; Le notizie di domenica 8 febbraio sulle gare dei giochi invernali: Italia bronzo nel team event di pattinaggio e argento nel biathlon; Fischnaller, Lorello Goggia e Dalmasso terzi; Italia, che brutto ko 2-7 contro il Canada: rivivi il LIVE-Blog. LIVE Italia-USA 2-0, Curling misto Olimpiadi in DIRETTA: bocciata di Mosaner determinante nel primo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.14 Adesso saranno gli USA di mano nel secondo end. 18.13 Perfetta la bocciata di Constantini. ITALIA-USA 2-0! oasport.it DIRETTA/ Italia Usa (risultato 0-0): via alla semifinale del curling! Video streaming Rai 2 (Olimpiadi 2026)Diretta Italia Usa semifinale curling doppio misto oggi lunedì 9 febbraio streaming video Rai 2 Olimpiadi 2026: ecco Constantini-Mosaner. ilsussidiario.net SIETE PRONTI Ore 18.05. Italia-USA. Cortina Curling Olympic Stadium. Semifinale. VIETATO MANCARE #ItaliaTeam FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio MilanoCortina2026 #MilanoCortina2026 facebook Italia da urlo nel curling! Constantini-Mosaner battono gli USA 7-6 in un thriller olimpico. E stasera c’è già la rivincita #MilanoCortina2026 #Olimpiadilnvernali2026 x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.