LIVE Italia-USA 2-0 Curling misto Olimpiadi in DIRETTA | bocciata di Mosaner determinante nel primo end

Questa sera gli azzurri di curling hanno battuto gli Stati Uniti 2-0 nella partita valida per le Olimpiadi. Nel primo end, Mosaner sbaglia una sola pietra, ma il suo errore si rivela decisivo. Dropkin, invece, riesce a mettere due punti all’estremo margine alto della casa, consolidando il vantaggio degli avversari. La partita è stata seguita in diretta con grande attenzione, e l’Italia cerca di recuperare nei prossimi end.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.21 Mosaner boccia una sola stone. 18.20 Dropkin va a piazzare il doppio punto al margine alto estremo della casa. Doppia bocciata difficilissima per Mosaner. 18.18 Bocciata perfetta di Dropkin. Resta solo una stone gialla (americana) alla T-line. Mosaner sbaglia la bocciata successiva, USA verso i due punti in questo end. 18.17 Thiesse appoggia la gialla alla rossa, così da poterla utilizzare in seguito per una promozione. Mosaner risponde piazzando una guardia profonda. 18.16 Preciso il primo colpo piazzato da Stefania. 18.14 Adesso saranno gli USA di mano nel secondo end. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA 2-0, Curling misto Olimpiadi in DIRETTA: bocciata di Mosaner determinante nel primo end Approfondimenti su Italia USA LIVE Italia-Svizzera 3-0, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: tre punti azzurri nel primo end Questa mattina gli azzurri di curling hanno iniziato con il piede giusto contro la Svizzera. LIVE Italia-Usa 6-4, Curling misto Olimpiadi 2026 in DIRETTA: doppio punto americano nel penultimo end Alle Olimpiadi di Milano-Cortina, il curling misto tra Italia e Stati Uniti si avvia verso il finale con un punteggio di 6-4 per gli italiani. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Italia USA Argomenti discussi: Quando gioca l’Italia oggi nel curling con gli USA e la semifinale: orari, tv, streaming; Lollobrigida oro e record olimpico nei 3000!; Le notizie di domenica 8 febbraio sulle gare dei giochi invernali: Italia bronzo nel team event di pattinaggio e argento nel biathlon; Fischnaller, Lorello Goggia e Dalmasso terzi; Italia, che brutto ko 2-7 contro il Canada: rivivi il LIVE-Blog. LIVE Italia-USA 2-0, Curling misto Olimpiadi in DIRETTA: bocciata di Mosaner determinante nel primo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.14 Adesso saranno gli USA di mano nel secondo end. 18.13 Perfetta la bocciata di Constantini. ITALIA-USA 2-0! oasport.it DIRETTA/ Italia Usa (risultato 0-0): via alla semifinale del curling! Video streaming Rai 2 (Olimpiadi 2026)Diretta Italia Usa semifinale curling doppio misto oggi lunedì 9 febbraio streaming video Rai 2 Olimpiadi 2026: ecco Constantini-Mosaner. ilsussidiario.net SIETE PRONTI Ore 18.05. Italia-USA. Cortina Curling Olympic Stadium. Semifinale. VIETATO MANCARE #ItaliaTeam FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio MilanoCortina2026 #MilanoCortina2026 facebook Italia da urlo nel curling! Constantini-Mosaner battono gli USA 7-6 in un thriller olimpico. E stasera c’è già la rivincita #MilanoCortina2026 #Olimpiadilnvernali2026 x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.