LIVE Italia-Giappone 2-0 hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA | termina un gran primo periodo
Le azzurre di Bouchard chiudono il primo periodo con un vantaggio di 2-0 contro il Giappone. La partita di hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi procede a ritmo sostenuto, con le italiane che mostrano sicurezza e determinazione. Ora si ferma il gioco per la pausa sul ghiaccio, prima di tornare in pista per il secondo tempo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:45 Ora la consueta pausa per il rifacimento ghiaccio. A tra poco! 12:44 Gran primo tempo delle azzurre di Bouchard. Non bisogna allentare il piede dall’acceleratore, la partita è ancora lunghissima. FINE PRIMO PERIODO 20? Parata miracolosa di Durante! 20? Infrazione di Stocker, che ci lascia in inferiorità numerica per due minuti a 30 secondi dal termine del primo periodo. 19? GOOOOL ITALIAAAAA! Ancora Fantin, sfruttiamo subito il power play dopo 17 secondi. 2-0 Italia! 18? Fallo grave di Sato, che è la prima a finire in panca puniti. Power play per l’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Italia-Francia 1-1, Olimpiadi hockey ghiaccio femminile in DIRETTA: termina il primo periodo
Le ragazze italiane dell’hockey ghiaccio femminile sono in partita contro la Francia.
LIVE Italia-Francia 1-1, Olimpiadi hockey ghiaccio femminile in DIRETTA: inizia il secondo periodo
Inizia il secondo periodo tra Italia e Francia nell’hockey ghiaccio femminile, con il punteggio ancora in parità 1-1.
Argomenti discussi: Italia-Giappone oggi hockey ghiaccio femminile, Olimpiadi 2026: orario, tv, programma, streaming; Le notizie di ieri 7 febbraio sulle gare di Milano Cortina: curling, l'Italia rimonta ed è seconda; Lollobrigida d'oro, Franzoni d'argento e Paris di bronzo; Matteoli quinto nel big air; Pattinaggio di figura, evento a squadre: Italia terza, può sognare il bronzo; Rivivi il LIVE-Blog Team Event: Guignard/Fabbri portano l'Italia terza, si sogna la medaglia!.
Olimpiadi LIVE, in diretta Italia-Giappone di hockey: Italia vince nel curling contro USA, le gare in diretta oggi a Milano CortinaGiorno 3 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta i risultati di oggi, lunedì 9 febbraio con le gare degli italiani e il medagliere ... fanpage.it
LIVE Italia-Giappone 0-0, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: inizia l’incontroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4' Incertezza di Durante, ma riusciamo a sventare il primo pericolo del match. 3' Per il Giappone Masuhara, ... oasport.it
MilanoCortina2026 - MEDAGLIERE Italia al Comando, in coabitazione con Giappone e Norvegia, al termine della prima giornata. #notizie #valdagri #press facebook
Omaggio all'Italia dal Giappone Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi, tutti gli atleti giapponesi hanno sfilato sventolando la doppia bandierina: quella del Sol Levante e i tricolori italiani per rendere omaggio al Paese ospitante #HomeOfT x.com
