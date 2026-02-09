LIVE Freestyle slopestyle femminile Olimpiadi in DIRETTA | Gremaud è d’oro! Buon decimo posto per Gasslitter

Questa mattina si sono concluse le finali di slopestyle femminile alle Olimpiadi. La svizzera Gremaud ha conquistato l’oro, mentre Gasslitter si è piazzata al decimo posto. La gara si è svolta senza intoppi, e ora i tifosi attendono le prossime competizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.00 Si chiude qui la DIRETTA LIVE della finale dello slopestyle femminile. E' stato un atto conclusivo degno delle Olimpiadi! Peccato solo per l'errore di Gu nell'ultima run, che ci ha impedito di godere di una sfida fra lei e Gremaud fino all'ultimo trick. 13.58 Buonissima la posizione di Gasslitter che chiude decima con 52. 45 punti. L'azzurra è giovanissima e potrà sicuramente tentare di migliorarsi ai prossimi Giochi Olimpici! 13.56 A concludere il podio la canadese Oldham; anche lei come Gremaud, festeggia per una questione di centesimi. Sono solo o,40 i punti di vantaggio della canadese sulla quarta Kirsty Muir. 13.33 Giulia Tanno sbaglia la seconda struttura non completando il rail. Buona la sezione di salti, ma sarà ...

