LIVE Freestyle slopestyle femminile Olimpiadi in DIRETTA | al via la prima run l’Italia si affida a Gasslitter

Questa mattina le Olimpiadi di Pechino sono partite con il freestyle femminile. La prima run ha visto Gasslitter dell’Italia tentare di fare bene, ma la svizzera Mathilde Gremaud ha dominato la qualifica con un punteggio di 79. La campionessa olimpica in carica ha dimostrato ancora una volta di essere la favorita. La gara continua con le altre atleti che cercano di conquistare il podio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.23 A dettare legge in qualifica è stata la svizzera Mathilde Gremaud, Campionessa Olimpica di Pechino 2022 che è ha ottenuto il punteggio di 79.15. La seconda, la cinese Ailing Eileen Gu, ha un distacco abissale dalla prima. La modella e volto simbolo della disciplina si è fermata a 75.30 punti; oggi dovrà alzare l’asticella per provare ad agguantare la medagia dal metallo più pregiato. Terza in classifica la britannica Kirsty Muir (64.98). 12.20 Mancano solo dieci minuti all’inizio della prima run della finale olimpica! 12.16 L’azzurra ha centrato la finale con l’ultimo posto utile per passare il turno. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina le qualificazioni di slopestyle femminile alle Olimpiadi sono partite con la prima run.

Questa mattina a Pechino, Maria Gasslitter ha fatto una buona prima run nel freestyle slopestyle femminile.

LIVE Freestyle, slopestyle femminile Olimpiadi in DIRETTA: al via la prima run, l’Italia si affida a GasslitterCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della finale dello slopestyle ... oasport.it

Freestyle oggi, Olimpiadi 2026: orario finale slopestyle donne, tv, streaming, italiani in garaOggi lunedì 9 febbraio si assegnano le prime medaglie nello gare di sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: a Livigno (in provincia ... oasport.it

In palio medaglie nella combinata maschile a squadre di sci alpino, nello slopestyle femminile di sci freestyle, nei 1000 metri femminili di speed skating, nel big air femminile di snowboard e nel trampolino piccolo maschile di salto con gli sci #SportMediaset facebook

Senza dimenticare un quinto posto di Ian Matteoli nello snowboard freestyle Big air maschile e le qualificazioni alle finali nel pattinaggio artistico Team Event e di Maria Gasslitter nel freestyle slopestyle femminile. x.com