LIVE Brescia-Virtus Bologna 48-56 Serie A basket 2026 in DIRETTA | Edwards inizia a macinare punti

La partita tra Brescia e Virtus Bologna è in corso e il risultato è 48-56. Edwards ha iniziato a segnare con continuità, portando avanti la sua squadra. Al secondo quarto, Alston ha schiacciato con forza, sfruttando il buco nella difesa avversaria. La partita resta aperta e promette ancora emozioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53-63 ALSTON! Vede che non c’è nessuno nel pitturato e inchioda di forza la schiacciata. Timeout chiamato da Cotelli. E stavolta è Niang quello stoppato, lo fa Ndour! 53-61 12 Jallow. Serie di perse da ambo i lati, Ndour poi è costretto al fallo tentando di stoppare Jallow: liberi. 53-60 22 Niang. 3’41” alla terza sirena. Niente antisportivo, gli arbitri ravvisano che Burnell nell’abbassare la mano abbia tentato di giocare solo la palla. Ivanovic chiama il challenge al fine di avere l’upgrade a fallo antisportivo. Burnell finisce su Niang con tutto il corpo, liberi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Brescia-Virtus Bologna 48-56, Serie A basket 2026 in DIRETTA: Edwards inizia a macinare punti Approfondimenti su Brescia Virtus LIVE Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv 56-45, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Virtus avanti a fine primo tempo grazie ad un devastante Edwards LIVE Panathinaikos-Virtus Bologna 56-48, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: V-Nere in partita a 10? dal termine, greci a +8 Segui in tempo reale la partita di Eurolega tra Panathinaikos e Virtus Bologna, aggiornata minuto per minuto. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Brescia Virtus Argomenti discussi: LIVE Brescia-Virtus Bologna, Serie A basket 2026 in DIRETTA: scontro diretto tra prima e seconda!; Il big match Germani Brescia - Virtus Olidata Bologna lunedì alle 20.00 live su LBATV, Sky Sport Basket e CIELO; Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le gare su Sky; Prisma La Cascina Taranto - Gruppo Consoli Sferc Brescia Serie A2 Credem Banca. LIVE Brescia-Virtus Bologna 37-44, Serie A basket 2026 in DIRETTA: in scena il terzo quartoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-44 Realizza l'aggiuntivo Ndour. 39-44 Ndour va a rimbalzo, segna e subisce anche il fallo. 20:56 E si riparte ... oasport.it Germani Brescia vs Virtus Bologna, la diretta (45-50 al 24')Terzo quarto: Ricomincia con l'and-one di Ndour la partita. Jallow prende il rimbalzo e segna. Rivers da tre spara e segna. Niang in post basso batte la marcatura di Ndour trovando due ... pianetabasket.com DIRETTA LIVE - La Serie A celebra il suo big match: Brescia contro Virtus Bologna, prima contro seconda x.com Ndour e Mobio non al meglio, recuperato Ivanovic: la Virtus vuole riprendersi la vetta, Brescia punta a difenderla. Palla a due alle 20 facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.