Il match tra Brescia e Virtus Bologna si accende subito con un ritmo molto veloce. Al PalaLeonessa i giocatori si affrontano a viso aperto, con un punteggio di 19-21 in favore degli ospiti. Morgan segna una tripla da metà campo, portando il punteggio a 24-35. La partita è ancora lunga, ma l’intensità è già molto alta. I tifosi seguono ogni azione con entusiasmo, pronti a vivere minuti di grande spettacolo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-35 Altra tripla di Morgan! La terza di questo secondo quarto, dal mezzo angolo stavolta. 24-32 Ancora Morgan, seconda tripla e questa è pesante per rispondere. 24-29 Tripla di Massinburg! Riavvicinamento nel giro di un solo minuto per Brescia. 21-29 Canestro complicato di Ndour con la mano in faccia di Ndour. 19-29 Che tripla di Morgan! Cadendo indietro e contro Cournooh, arriva il timeout chiamato da Cotelli a 7’19” dall’intervallo. 19-26 Transizione veloce chiusa da Morgan, è Hackett il motore della situazione. 19-24 Lasciato solo nell’angolo da tre Hackett, non può sbagliare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Brescia-Virtus Bologna 19-21, Serie A basket 2026 in DIRETTA: primo quarto d’alta intensità al PalaLeonessa

Approfondimenti su Brescia Virtus Bologna

Questa sera al PalaLeonessa va in scena il grande match tra Brescia e Virtus Bologna, valido per la Serie A 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Brescia Virtus Bologna

Argomenti discussi: Il big match Germani Brescia - Virtus Olidata Bologna lunedì alle 20.00 live su LBATV, Sky Sport Basket e CIELO; LIVE Brescia-Virtus Bologna, Serie A basket 2026 in DIRETTA: scontro diretto tra prima e seconda!; Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le gare su Sky; Prisma La Cascina Taranto - Gruppo Consoli Sferc Brescia Serie A2 Credem Banca.

Germani Brescia vs Virtus Bologna, la diretta (19-29 al 13')Secondo quarto: Hackett dimenticato nell'angolo dalla difesa di Brescia spara la tripla e poi ruba palla servendo Morgan per due facili al ferro. Morgan da tre brucia la retina in uscita ... pianetabasket.com

LIVE Brescia-Virtus Bologna 4-12, Serie A basket 2026 in DIRETTA: V nere bene nei primi 5?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-12 Della Valle lancia Rivers per l'appoggio. 4-12 Niang-Diouf e arriva il canestro facile. 0/2 Bilan. Fallo ... oasport.it

#GameDay 19ª Giornata LBA Serie A Germani Brescia-Virtus Bologna PalaLeonessa A2A 20:00 CIELO, Sky Sport Basket LBATV, NOW Radio Nettuno Bologna Uno facebook

Serie A Basket, scontro al vertice: Brescia-Virtus Bologna alle 20 su Sky Sport Basket #SkySportBasket #LBA #Brescia #Virtus x.com