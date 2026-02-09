LIVE Alle 18.30 Atalanta-Cremonese | Palladino con CDK Krstovic e Raspadori Nicola lancia Luperto

Alle 18.30 si gioca il primo posticipo del lunedì alla New Balance Arena di Bergamo. L’Atalanta ospita la Cremonese in un match che può decidere molte cose per entrambe le squadre. Palladino schiera CDK, Krstovic e Raspadori davanti, mentre Nicola punta su Luperto per cercare punti salvezza. La partita promette emozioni e scontri diretti tra chi cerca l’Europa e chi vuole evitare la retrocessione.

(3-5-2): Audero; Ceccherini, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. All. Nicola (3-4-2-1) Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. All. Palladino Il fischietto per la partita in scena alle 18:30 presso la New Balance Arena di Bergamo sarà Marco Piccinini con Federico Fontani e Lorenzo Giuggioli guardalinee e Alberto Ruben Arena quarto uomo. Gianluca Aureliano Video Assistant Referee, coadiuvato dall'assistente Stefano Del Giovane della sezione di Albano Laziale. Atalanta-Cremonese sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Dazn.

