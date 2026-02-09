Liv Morgan | Con tutto il rispetto ignoro completamente le critiche sui social
Liv Morgan si è detta insensibile alle critiche che le arrivano sui social. Durante un’intervista a TMZ Inside The Ring, la wrestler americana ha spiegato di ignorare completamente i commenti negativi, lasciandoli scorrere senza subirne l’effetto. Morgan ha affermato di non dare peso a quello che si scrive online, concentrandosi solo sul suo lavoro.
Durante l’intervista a TMZ Inside The Ring, Morgan ha parlato di come affronta i commenti negativi sui social media. “ Onestamente, e lo dico con tutto il rispetto, non mi interessano le vostre critiche se non siete il mio capo. Non siete persone a cui chiedo un parere critico. Se non sei il mio capo, con tutto il rispetto, non mi interessa quello che hai da dire o qual è la tua opinione. Tutti hanno diritto ad avere un’opinione. Tutte le opinioni sono benvenute, ma che siano positive o negative, non mi influenzano, perché mi interessa solo quello che pensano i miei capi”. Morgan ha anche condiviso una storia personale sul suo defunto padre. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
