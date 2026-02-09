Litiga con l’ex moglie e dà in escandescenze quarantenne distrugge l’auto con una pala

Un uomo di 40 anni ha letteralmente distrutto la sua auto con una pala, dopo un litigio con l’ex moglie. La scena si è svolta in strada, davanti agli occhi di alcuni passanti che hanno chiamato la polizia. L’uomo, visibilmente arrabbiato, ha perso il controllo e ha iniziato a colpire il veicolo, rovinarlo completamente. Gli agenti intervenuti hanno cercato di calmare la situazione, ma lui si è mostrato molto agitato e ha continuato a urlare. Per ora non si conoscono i motivi scatenanti della lite, che ha

Ha trascorso la giornata insieme all'ex compagna, poi una lite improvvisa ha fatto degenerare la situazione. Un quarantenne, in preda alla rabbia, dopo avere chiamato la polizia ha distrutto la propria auto colpendola con una pala.Gli agenti, intervenuti sul posto, hanno accertato che il veicolo.

