L’Italia prova a sognare nella combinata a squadre Svizzeri favoriti ma che battaglia per l’oro olimpico
L’Italia cerca di fare bella figura nella combinata a squadre. Gli svizzeri sono favoriti, ma gli azzurri non vogliono arrendersi senza combattere. La gara si svolge tra tensioni e voglia di mettersi in mostra, con gli uomini-jet e gli slalomisti pronti a dare battaglia per un risultato importante.
Tornano nuovamente protagonisti gli uomini-jet alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ma lo faranno questa volta in compagnia degli slalomisti. Infatti si assegna il primo storico titolo olimpico nella combinata a squadre, questo nuovo format già visto ai Mondiali e che permette ad ogni nazione di poter avere quattro squadre, ognuna composta da un discesista e da uno slalomista. Si comincerà prima con la manche di discesa e poi successivamente ci sarà la manche di slalom, con la partenza che avverrà con la consueta inversione dal tempo peggiore a quello migliore. C’è davvero grande attesa in casa Italia, perchè dopo la doppia medaglia in discesa ci sono sicuramente possibilità di conquistarne almeno un’altra quest’oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondimenti su Milano Cortina 2026
LIVE Sci alpino, SuperG Wengen 2026 in DIRETTA: svizzeri favoriti, ma gli azzurri possono sfidarli
Benvenuti alla diretta live del SuperG di Wengen, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 20252026.
LIVE Sci alpino, Discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA: tra poco la partenza. Svizzeri favoriti, ma ci crediamo!
Tra pochi minuti scatterà la discesa maschile ai Giochi di Milano-Cortina.
Ultime notizie su Milano Cortina 2026
