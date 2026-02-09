L’Italia cerca di fare bella figura nella combinata a squadre. Gli svizzeri sono favoriti, ma gli azzurri non vogliono arrendersi senza combattere. La gara si svolge tra tensioni e voglia di mettersi in mostra, con gli uomini-jet e gli slalomisti pronti a dare battaglia per un risultato importante.

Tornano nuovamente protagonisti gli uomini-jet alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ma lo faranno questa volta in compagnia degli slalomisti. Infatti si assegna il primo storico titolo olimpico nella combinata a squadre, questo nuovo format già visto ai Mondiali e che permette ad ogni nazione di poter avere quattro squadre, ognuna composta da un discesista e da uno slalomista. Si comincerà prima con la manche di discesa e poi successivamente ci sarà la manche di slalom, con la partenza che avverrà con la consueta inversione dal tempo peggiore a quello migliore. C’è davvero grande attesa in casa Italia, perchè dopo la doppia medaglia in discesa ci sono sicuramente possibilità di conquistarne almeno un’altra quest’oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Italia prova a sognare nella combinata a squadre. Svizzeri favoriti, ma che battaglia per l’oro olimpico

