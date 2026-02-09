L’Italia dell’hockey femminile sul ghiaccio batte il Giappone e conquista una storica qualificazione

L’Italia dell’hockey femminile sul ghiaccio ha fatto un passo importante. Le ragazze azzurre hanno battuto il Giappone 3-2 alla Milano Rho Ice Arena e si sono qualificate per i quarti di finale alle Olimpiadi di Milano-Cortina. È una vittoria storica che arriva dopo aver combattuto con determinazione e cuore.

Eccezionali le ragazze azzurre: l'Italia dell'hockey sul ghiaccio femminile sconfigge 3-2 il Giappone conquistando, alla Milano Rho Ice Arena, una storica qualificazione ai quarti di finale alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. È la seconda vittoria delle azzurre (parziali di 2-0, 0-1, 1-1) che dopo aver sconfitto all'esordio la Francia (sconfitte poi dalla Svezia) salgono a sei punti in classifica: adesso, nell'ultima gara del girone, le azzurre si giocano con la Germania la possibilità di chiudere al secondo posto dove si trovano adesso. Anche con la terza posizione, in ogni caso, l'Italia va avanti.

