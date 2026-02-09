Liste d?attesa da smaltire | nel giro di una settimana contattate oltre 11mila persone

La prima settimana di recall in Puglia ha portato a contattare oltre 11.000 persone in tutta la regione. Le aziende sanitarie hanno iniziato a smaltire le liste d’attesa, ma il lavoro è ancora in corso e i risultati sono vari a seconda delle strutture. Alcune hanno già fatto passi avanti, altre sono ancora in fase di organizzazione. La strada è lunga, ma il piano anti-lista d’attesa sembra aver preso il via.

Piano anti?liste d?attesa, la prima settimana di?recall? in Puglia fotografa un avvio massiccio anche se ancora un po? disomogeneo tra le aziende sanitarie.

