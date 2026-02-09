Liste d' attesa chiuse e costi elevati | in Lombardia 2 milioni di pazienti rinunciano alle cure mediche

In Lombardia, nel 2025, più di 2 milioni di persone hanno deciso di rinunciare alle cure mediche. Le liste d’attesa sono troppo lunghe e i costi troppo alti. Molti pazienti preferiscono risparmiare piuttosto che affrontare le lunghe attese o le spese elevate. La situazione si fa sempre più difficile, con numeri che preoccupano la sanità regionale.

In Lombardia, nel 2025, 2,1 milioni di pazienti hanno rinunciato a curarsi per ragioni economiche o a causa di tempi d’attesa troppo lunghi. Questo il dato più allarmante emerso dall’indagine commissionata da Facile.it all’istituto di ricerca mUp Research che ha posto l’attenzione anche sul.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Approfondimenti su Liste dattesa

In Campania, nel 2025, circa 1,5 milioni di persone hanno deciso di non sottoporsi a cure mediche.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Liste dattesa

