Liste d' attesa chiuse e costi elevati | in Lombardia 2 milioni di pazienti rinunciano alle cure mediche

Da leccotoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Lombardia, nel 2025, più di 2 milioni di persone hanno deciso di rinunciare alle cure mediche. Le liste d’attesa sono troppo lunghe e i costi troppo alti. Molti pazienti preferiscono risparmiare piuttosto che affrontare le lunghe attese o le spese elevate. La situazione si fa sempre più difficile, con numeri che preoccupano la sanità regionale.

In Lombardia, nel 2025, 2,1 milioni di pazienti hanno rinunciato a curarsi per ragioni economiche o a causa di tempi d’attesa troppo lunghi. Questo il dato più allarmante emerso dall’indagine commissionata da Facile.it all’istituto di ricerca mUp Research che ha posto l’attenzione anche sul.🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Liste dattesa

In Campania 1,5 milioni di pazienti rinunciano alle cure

In Campania, nel 2025, circa 1,5 milioni di persone hanno deciso di non sottoporsi a cure mediche.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Liste dattesa

Argomenti discussi: Liste d'attesa chiuse ed esami medici non prenotabili, altri 10 casi denunciati a Parma: Da mesi in attesa di una visita. Contattata l'Ausl, non ci risponde; Liste d’attesa, il dato sconvolgente: quasi 900 mila persone rinunciano alle cure: ecco perché; Sanità, le liste d’attesa sono chiuse. Ma basta pagare, magicamente saltano fuori i medici; Spese troppo alte e lunghi tempi d’attesa: 1,5 milioni di campani rinunciano alle cure.

Liste d’attesa troppo lunghe, dati choc a Parma e in Emilia Romagna: 893.000 pazienti rinunciano alle cure per ragioni economicheL’indagine mUp Research ha posto l’attenzione sul fenomeno delle liste d’attesa chiuse, vale a dire l’assenza di disponibilità per prenotare la prestazione richiesta, con cui ha dichiarato di aver d ... parmatoday.it

liste d attesa chiuseLe spine della sanità. Liste d’attesa, è allarme: Oltre duecento giorni per ottenere una visitaVignali (Forza Italia): Tra le criticità più evidenti ci sono urologia e neurologia. Uno stato di crisi strutturale, in piena violazione dei principi di equità. msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.