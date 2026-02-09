L' Iran condanna ad altri sei anni la Nobel Mohammadi

L'Iran ha confermato una nuova condanna di sei anni di carcere per la Nobel Mohammadi. La giornalista rischia così di trascorrere ancora molto tempo dietro le sbarre, in una vicenda che continua a far discutere.

Ancora una condanna, con il rischio di dover trascorrere moltissimi altri giorni e notti dietro le sbarre di una prigione. Dal sistema repressivo dell'Iran arriva l'ennesimo duro colpo contro una delle figure più note della dissidenza anti-regime: la premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi, 53enne attivista con un lungo trascorso in prima linea nella difesa dei diritti civili nel Paese, in particolare quelli delle donne. Stando al suo avvocato Mostafa Nili, sono infatti appena arrivate due nuove sentenze, con annesse pene di carcere da sei e un anno e mezzo rispettivamente, non cumulative, per accuse di cospirazione e attività di propaganda.

Narges Mohammadi, nota attivista iraniana, è stata condannata a sei anni di carcere.

La giornalista e attivista iraniana Narges Mohammadi è stata condannata a sei anni di carcere da un tribunale in Iran.

