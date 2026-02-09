L’insegnamento del diritto e dell’economia nella scuola per la formazione di un cittadino consapevole Lettera

Ogni mattina, Stefano Bianchi apre il giornale prima di entrare in classe, cercando idee per insegnare diritto ed economia ai suoi studenti. Vuole che i ragazzi capiscano come funzionano le leggi e l’economia, per diventare cittadini più consapevoli. La sua professione lo porta a cercare quotidianamente spunti pratici e concreti, per rendere le materie più vicine alla realtà di tutti i giorni.

Inviata da Stefano Bianchi - Ogni mattina, prima di entrare in classe, sfoglio il Corriere per cercare spunti didattici. Insegno Diritto ed economia in un Istituto tecnico di Perugia, il Volta, che prevede 2 ore di tale insegnamento al biennio (in tutti gli indirizzi) e un’ora misera al terzo anno, dopo di che il diritto e l’economia diviene un ricordo, più o meno ameno, per gli studenti che proseguono il quarto e il quinto anno sino all’esame di maturità. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

La frase del Capo dello Stato, “la pace è un modo di pensare”, invita a riflettere sull'importanza di educazione, scuola e responsabilità cognitiva nel costruire un futuro di convivenza.

