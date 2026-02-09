Lingnan university cine sim intervista al team di ricerca che aiuta hong kong a scoprire talenti del cinema

Questa mattina a Hong Kong, il team di ricerca di Lingnan University ha presentato CineSim, una piattaforma innovativa pensata per insegnare la realizzazione cinematografica senza usare strumenti tradizionali. La piattaforma si rivolge a studenti e appassionati, e l’obiettivo è scoprire nuovi talenti nel mondo del cinema. Durante l’intervista, i ricercatori hanno spiegato come CineSim permette di imparare attraverso metodi digitali, rendendo più accessibile l’arte di fare film.

questo profilo esamina cineSim, una piattaforma educativa sviluppata dall'università Lingnan per insegnare la realizzazione cinematografica senza l'uso di strumenti tradizionali. sfruttando il motore grafico Unreal Engine 5, consente di apprendere in un ambiente virtuale come pianificare riprese, controllare luci e inquadrature, eliminando i costi legati a attrezzature e spazi. l'approccio propone una formazione accessibile che apre a nuove opportunità didattiche e creative nel campo audiovisivo. cineSim: origini, obiettivi e team di sviluppo. l'ideazione di cineSim nasce dall'esigenza di superare le barriere economiche che limitano l'apprendimento della cinematografia.

