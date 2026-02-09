L’infiltrata recensione | in un thriller la storia vera di una poliziotta che riuscì a convivere con i terroristi per salvare la Spagna

Arriva nelle sale il nuovo film di Arantxa Echevarría, “L’infiltrata”. La storia si ispira a fatti veri e racconta di una poliziotta, Aranzazu Berradre Marín, che si fa strada tra i terroristi baschi per salvare la Spagna. La scena è intensa, con momenti di grande tensione e scelte difficili. Carolina Yuste interpreta con grande convinzione il ruolo di questa donna che, in silenzio, si sacrifica per proteggere il paese. La pellicola mostra il cuore di un’eroina nascosta diet

La nostra recensione di L’infiltrata, diretto da Arantxa Echevarría e con Carolina Yuste protagonista: il sacrificio silenzioso di Aranzazu Berradre Marín tra tensione morale e l’abisso del terrorismo basco. Il cinema spagnolo torna a interrogarsi sugli anni di piombo del conflitto basco con L’infiltrata, una pellicola tesa e rigorosa che ricostruisce una delle operazioni di spionaggio più incredibili della storia europea recente: la regista Arantxa Echevarría porta sul grande schermo la storia vera di Aranzazu Berradre Marín, giovanissima agente della Polizia Nazionale che a soli vent’anni scelse di cancellare la propria identità per penetrare il cuore oscuro dell’ ETA. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - L’infiltrata, recensione: in un thriller la storia vera di una poliziotta che riuscì a convivere con i terroristi per salvare la Spagna Approfondimenti su L infiltrata Recensione All Her Fault è basato su una storia vera? La verità dietro il thriller più discusso del momento "Elena del Getto", la storia vera della "matta" che voleva salvare gli ebrei incarnata da Micaela Ramazzotti Giovedì 29 gennaio arriva nelle sale La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su L infiltrata Recensione Argomenti discussi: L'infiltrata. La recensione del film; L'infiltrata (2024) di Arantxa Echevarría - Recensione; La recensione de L'infiltrata; L’INFILTRATA, recensione del film di Arantxa Echevarría. L’infiltrata, la Spagna e i conflitti degli anni 70. La recensioneIl thriller politico diretto da Arantxa Echevarria racconta la vicenda dell’ETA da un punto di vista femminile ... repubblica.it L’infiltrata: recensione del film spagnolo con Carolina YusteL'infiltrata la recensione del film spagnolo di Arantxa Echevarría con Carolina Yuste nei panni di una poliziotta ... cinefilos.it Stadio Luigi Ferraris Gradinata Nord per Spagna GENOA - Napoli 7/02/2026 [Serie A] #ultrasitalia #GenoaCFC #SerieA facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.