Lindsey Vonn la leggenda che cade sulle Tofane Come sta?

Lindsey Vonn si è infortunata sulle Tofane durante un allenamento. L’incidente ha creato sconcerto tra gli appassionati e gli spettatori presenti a Cortina. Attimi di tensione, con la campionessa americana che ha avuto un momentaneo attimo di silenzio, le mani davanti agli occhi e il respiro sospeso. Ora si aspetta di sapere come sta realmente.

Attimi di paura per l'americana. Un attimo di silenzio irreale a Cortina. Mani davanti agli occhi, respiro sospeso. Poi il rumore della caduta, le urla di dolore, la neve che esplode sulle Tofane. Lindsey Vonn è a terra, e con lei si spezza per un momento la magia della discesa libera olimpica. L'elicottero si avvicina, il pubblico trattiene il fiato, e la gara si interrompe, mentre la pista che l'ha resa leggenda diventa improvvisamente un incubo. La campionessa americana era già tornata in pista nonostante una rottura completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rimediata a Crans Montana.

