Ligabue tour 2026 concerto al Modigliani Forum di Livorno l' 1 ottobre | info e biglietti

Questa mattina è arrivata l’ufficialità: Ligabue tornerà dal vivo a Livorno l’1 ottobre, chiudendo con un grande concerto il suo tour “La notte di certe notti”. L’evento si terrà al Modigliani Forum, e già si prevedono biglietti sold out considerando la popolarità dell’artista. I fan sono in fermento, pronti a riempire il palazzetto per ascoltare le sue canzoni e vivere un’altra serata di musica dal vivo.

Ligabue ha annunciato 14 nuove date per il gran finale del suo tour "La notte di certe notti". Tra questi appuntamenti figura anche il Modigliani Forum di Livorno dove il celebre artista si esibirà l'1 ottobre. Come il rocker ha scritto sui propri canali social, si tratterà di "14 appuntamenti unici che non prevederanno repliche per rendere ogni 'notte' speciale e irripetibile. I biglietti saranno disponibili a partire dalle 11 di giovedì 12 febbraio su Ticketone e punti vendita abituali. Per coloro che sono iscritti al fan club, il BarMario, i tagliandi saranno disponibili dalle 11 del 10 febbraio.

