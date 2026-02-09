Ligabue torna a Pesaro | quando la tappa del ‘Certe notti tour’

Ligabue torna a Pesaro per un concerto che si annuncia tra i più attesi dell’anno. La Vitrifrigo Arena si prepara ad accogliere il rocker di Correggio, che torna dopo qualche tempo sulla scena della città. I biglietti sono già in vendita e l’afflusso di fan è grande, pronti a cantare dal vivo i suoi successi. La data è fissata per la prossima estate, e la città si prepara a vivere una serata di musica intensa e coinvolgente.

Pesaro, 9 febbraio 2026 – La Vitrifrigo Arena iscrive un altro appuntamento nel calendario dei concerti del 2026. E' di oggi infatti l'annuncio che il "Certe notti tour" di Ligabue toccherà anche Pesaro sabato 3 ottobre. Quello del rocker di Correggio sarà un gradito ritorno dopo anni di assenza dall'astronave. Il gorgheggio sull'Inno d'Italia e l'accusa di alto tradimento a Mameli: ma cosa ha sbagliato Laura Pausini? Le celebrazioni per il trentennale di Certe Notti e Buon compleanno Elvis. La serie di concerti (che vedrà anche quattro date negli stadi a giugno), si inserisce nel contesto delle celebrazioni per il trentennale di Certe notti e di Buon Compleanno Elvis, album simbolo del 1995, e per il ventennale del primo storico Campovolo.

