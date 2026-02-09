Ligabue torna a Messina ecco dove e quando

Messina si prepara a ricevere Luciano Ligabue il 14 ottobre 2026. Il rocker torna in città con il suo nuovo tour, che farà tappa al PalaRescifina. È l’ultima fermata de “La Notte di Certe Notti”, un concerto atteso da molti fan italiani. La data ufficiale è stata annunciata e già si cominciano a contare i giorni.

Messina si prepara ad accogliere uno degli artisti più amati della musica italiana: Luciano Ligabue sarà in concerto al PalaRescifina il 14 ottobre 2026, tappa del nuovo tour che rappresenta il gran finale de “La Notte di Certe Notti”, in arrivo da settembre nei principali palasport italiani. “Il.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Ligabue Messina Autostrada A/20 Messina-Palermo, chiusure notturne e limitazioni per lavori di potatura: ecco dove e quando Il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha programmato chiusure notturne e limitazioni sulla A20 Messina-Palermo per interventi di potatura di alberi e rami. Jannik Sinner torna in campo all’Australian Open: ecco quando e dove vederlo Jannik Sinner torna in campo agli Australian Open, uno dei principali tornei del circuito Slam. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Ligabue Messina Ligabue torna a Messina, concerto al PalaRescifina in autunnoMESSINA. Luciano Ligabue sarà in concerto al PalaRescifina il 14 ottobre 2026, tappa del nuovo tour che rappresenta il gran finale de La Notte di Certe Notti, in arrivo da settembre nei principali p ... letteraemme.it Ligabue torna a Messina, ufficializzata la data al PalaRescifinaIl rocker pronto al tour La Notte di Certe Notti nei palasport. La città dello Stretto si conferma punto di riferimento per i grandi eventi. lasicilia.it Ligabue torna a Messina, ufficializzata la data al PalaRescifina Il rocker pronto al tour “La Notte di Certe Notti” nei palasport. La città dello Stretto si conferma punto di riferimento per i grandi eventi. Leggi l’articolo completo di Francesco Triolo al link nel primo c facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.