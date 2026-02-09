L’half time del Super Bowl non è piaciuto a Trump | Uno schiaffo all’America

L’intervallo del Super Bowl LX ha fatto discutere: Donald Trump ha commentato con durezza, definendolo “uno schiaffo all’America”. I Seahawks di Seattle hanno conquistato il titolo battendo i rivali 29 a 13. Sul palco, invece, Bad Bunny ha portato una casita rosa e un messaggio di unità, ricordando che “assieme siamo l’America” e che l’amore è più forte dell’odio.

I Seahaws di Seattle vincono il Super Bowl LX 29 a 13. Ma il portoricano Bad Bunny ha portato al Levi’s Stadium di Santa Clara in California la sua casita rosa e un un messaggio di unità: «Assieme siamo l’America, l’unica cosa più potente dell’odio è l’amore». Facendo arrabbiare per l’ennesima volta Donald Trump: «È stato lo show più brutto di sempre, uno schiaffo in faccia all’America. Nessuno capisce una parola e il ballo è disgustoso soprattutto per i bambini», ha scritto su Truth. Trump non è andato al Super Bowl per “per la lontananza” dalla West Coast ma anche per la scelta della Nfl di assegnare l’half time a un cittadino americano che canta solo in spagnolo.🔗 Leggi su Open.online

