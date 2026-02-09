Lezioni ferme e famiglie senza alternative Bonetti AZ | Diritto ad apprendere anche in estate 200 mln l’anno per progetti Il DDL

Al via in Parlamento la discussione sulla proposta di legge di Bonetti di Azione. La legge punta a garantire il diritto dei bambini e dei ragazzi di continuare a imparare anche durante l’estate, con uno stanziamento di 200 milioni di euro all’anno per finanziare progetti educativi e ricreativi. Le scuole restano chiuse e molte famiglie si trovano senza alternative, mentre il testo passa alle commissioni riunite di Cultura e Affari sociali per approfondimenti.

L'iter parlamentare prende avvio con l'assegnazione alle commissioni riunite 7ª Cultura e 10ª Affari sociali della proposta di legge Bonetti (Azione), che introduce una delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali. Il provvedimento contempla anche la possibilità di accordi tra Comuni e istituzioni scolastiche, finalizzati all'impiego degli edifici scolastici per iniziative educative e ricreative, comprese quelle non riconducibili all'ambito formale.

